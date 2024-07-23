Вашингтон, 23 июля, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Американец Винсент Толман умер на 45 минут, а после клинической смерти рассказал об увиденном на том свете, сообщила Daily Star.

Кадр из видео

По данным издания, мужчина, которого объявили мёртвым после того, как тот принял огромную дозу небезопасной добавки для бодибилдинга, рассказал, как он наблюдал со стороны за парамедиками, которые решили, что его нельзя спасти, и поместили в мешок для трупов. Он объяснил, что наблюдал за всем происходящим, как если бы это было в фильме.

«Я умер в течение 45 минут, и меня положили в мешок для трупов, но это было не самое сложное», — рассказал он.

Как рассказал Толман, всё время он мог слышать мысли людей, которые стали свидетелями его смерти. В частности, один фельдшер, который только устроился на работу, не хотел, чтобы кто-то умер в его первую рабочую неделю. Этот фельдшер внезапно снова открыл мешок для трупов и приступил к реанимации, после чего Толмана удалось вернуть к жизни.

Когда мужчина очнулся, он рассказал, что общался с духовным наставником, который сопровождал его на небеса и показывал всё плохое и всё хорошее, что он сделал в своей жизни. По его словам, за жизнь он сделал больше хорошего, чем плохого, поэтому ему позволили войти в духовную сферу, где он узнал фундаментальный смысл жизни. Мужчина пояснил, что Земля — это просто школа, а не зал суда. По сообщению издания, мужчине также объяснили, как работает Вселенная.

Толман добавил, что это был очень болезненный опыт и труднее всего было вернуться к жизни.

По данным издания, мужчина был официально мёртв 45 минут, а следующие три дня он провёл в коме.

Как сообщало ИА Регнум, в мае прошлого года московские врачи спасли 12-летнего ребенка, который 11 минут находился в состоянии клинической смерти. Ребёнок просил мать дать ему деньги на новый телефон, когда она ему отказала, школьник отправился в свою комнату, а через некоторое время мать обнаружила мальчика уже без сознания.