Краснодар, 23 июля, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Один человек погиб и один пострадал в результате атаки украинских дронов на паромное судно в порту «Кавказ», сообщил 23 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший», — сообщил Кондратьев.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он сообщил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Атака произошла утром. На судне возникло локальное возгорание. На месте работают экстренные службы, нет угрозы распространения огня, уточнил Кондратьев.