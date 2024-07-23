Кореновск, Краснодарский край, 23 июля, 2024, 09:31 — ИА Регнум. В Краснодарском крае 20-летний участник уличного конфликта в Кореновске попал под следствие. Уголовное дело в отношении него возбудили после нападения на полицейского. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

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Дело по статье о примирении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ) расследуют сотрудники Кореновского межрайонного следственного отдела.

По данным ведомства, вечером 21 июля между жителями Кореновского района на улице Красной в Кореновске произошёл конфликт. Когда на место драки прибыли полицейские, 20-летний подозреваемый в ответ на требования соблюдения порядка применил в отношении полицейского физическую силу.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, драка произошла вечером 21 июля возле школы в Кореновске. По информации источника в правоохранительных органах, курды с российским гражданством громко включили музыку в автомобиле. Проходивший мимо местный житель сделал им замечание, после этого завязалась перепалка.

Мужчину избили, пострадавший вызвал полицию. Он заявил полицейским, что неизвестный нанёс ему телесные повреждения. Подозреваемого задержали и назначили ему пять суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве, сопряжённом с неповиновением требованиям полиции (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ).

Утром 22 июля после произошедшего почти 60 человек вышли на шествие. Участников сопровождала машина полиции. Демонстрация продлилась около 20 минут.