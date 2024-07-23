Париж, 23 июля, 2024, 08:54 — ИА Регнум. У команды российского фрегата «Штандарт», которому французские власти запретили швартовку в порту Бреста, заканчивается запас воды. Об этом 23 июля сообщил глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан.

РИА Новости / Геннадий Мельник

Он подчеркнул, что ситуация на борту корабля быстро ухудшается. Элькан раскритиковал власти Франции, отметив, что никакое государство не должно запрещать кораблям входить в порт ради снабжения.

«Власти должны понять, что очень скоро у команды закончится вода и еда. Они не могут оставить её в этой ситуации, это нелегально, ей не может быть отказано во входе в порт», ― процитировала «Газета. Ru» главу ассоциации.

По его словам, он общался с проукраинской ассоциацией, которая добивалась санкций против фрегата. Глава Mor Glaz заявил, что у них нет идеологии. Элькан указал, что их единственная задача — уничтожить всё русское. Он подчеркнул, что испытывать эту ситуацию ради разжигания ненависти ― «стыдно и скандально».

Российскому фрегату «Штандарт», который является точной копией корабля Петра I, запретили швартоваться в порту французского Бреста для участия в морском фестивале. Это решение обосновали ограничительными мерами ЕС против России, под которые попали в том числе копии исторических кораблей.

Как рассказал капитан «Штандарта» Владимир Мартусь, ранее фрегат мог свободно передвигаться по водам Франции и Испании. Сейчас трёхмачтовый парусный корабль стоит на якоре в полукилометре от атлантического побережья Франции без права зайти в порт. На борту — многонациональная команда, в которой 17 моряков из России, Франции, Испании, Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Израиля, США.

Как сообщало ИА Регнум, согласно документу ЕС, Евросоюз в рамках нового пакета ограничительных мер намерен ввести санкции в отношении 27 грузовых судов, связанных с Россией. Судам, 11 из которых зарегистрированы в России, запретят входить в порты стран ЕС.

Предполагается, что в чёрный список попадут суда «Красноярск», «Енисей», «Крымск», «Калининград», «Кемерово», Koryak FSU, Lady R, Maia-1, M/V Angara, M/V Maria и Saam FSU. Остальные 16 судов, которым грозят санкции, ходят под флагами Камеруна, Панамы, Сингапура, Габона, Коморских островов, Гвинеи-Бисау и островов Кука, отметили авторы.

Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот 20 июня заявила, что очередной пакет санкций закроет вход в порты ЕС для судов, которые «тайно» перевозят российскую продукцию.