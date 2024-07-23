Вышний Волочек, Тверская область, 23 июля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул поздно вечером 22 июля в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Вышний Волочёк, сообщили 23 июля в пресс-службе управления МЧС РФ по Тверской области.

ГУ МЧС России по Тверской области

Пожар начался в одной из комнат на пятом этаже. В 23:29 мск возгорание локализовали, а в 23:45 — полностью ликвидировали.

Жильцов интерната оперативно эвакуировали. В результате никто не пострадал, отметили в ведомстве.

Следственный комитет организовал проверку в связи с пожаром в учреждении. Как отметили в ведомстве, в результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2022 года в Кемерово погибли 20 человек в результате пожара в доме престарелых. Пожар вспыхнул из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Дом престарелых располагался в частном доме. Его организовал пастор Евангельской христианской церкви. Следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности, причинении смерти по неосторожности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.