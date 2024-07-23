На Кубани прошло шествие после драки с участием курда
Почти 60 человек вышли на шествие после нападения курда на жителя Кубани
Кореновск, Краснодарский край, 23 июля, 2024, 08:37 — ИА Регнум. В городе Кореновске в Краснодарском крае после драки с участием курдов прошло шествие. На акцию вышли около 60 человек. Участников сопровождала машина полиции. Демонстрация продлилась около 20 минут, сообщил «Коммерсантъ».
Драка произошла вечером 21 июля. По информации источника в правоохранительных органах, курды с российским гражданством громко включили музыку в автомобиле. Проходивший мимо местный житель сделал им замечание, после этого завязалась перепалка. Мужчину избили, пострадавший вызвал полицию. Задержанный пытался сопротивляться, когда его уже доставили в отдел.
По данным управления МВД по Краснодарскому краю, драка произошла возле школы. Полицию вызвал местный житель, который заявил, что неизвестный нанес ему телесные повреждения. 20-летнего мужчину задержали. Ему назначили пять суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве, сопряжённом с неповиновением требованиям полиции (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ).
В следственном управлении СКР по Краснодарскому краю уточнили, что конфликт между жителями Кореновского района произошёл 21 июля на улице Красной. На место прибыли сотрудники полиции. В этот момент фигурант, в ответ на требование полицейского о прекращении противоправных действий, применил в отношении него физическую силу. Следователи возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении полицейского (ст. 318 УК РФ).
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