Кореновск, Краснодарский край, 23 июля, 2024, 08:37 — ИА Регнум. В городе Кореновске в Краснодарском крае после драки с участием курдов прошло шествие. На акцию вышли около 60 человек. Участников сопровождала машина полиции. Демонстрация продлилась около 20 минут, сообщил «Коммерсантъ».

Кадр из видео

Драка произошла вечером 21 июля. По информации источника в правоохранительных органах, курды с российским гражданством громко включили музыку в автомобиле. Проходивший мимо местный житель сделал им замечание, после этого завязалась перепалка. Мужчину избили, пострадавший вызвал полицию. Задержанный пытался сопротивляться, когда его уже доставили в отдел.

По данным управления МВД по Краснодарскому краю, драка произошла возле школы. Полицию вызвал местный житель, который заявил, что неизвестный нанес ему телесные повреждения. 20-летнего мужчину задержали. Ему назначили пять суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве, сопряжённом с неповиновением требованиям полиции (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ).

В следственном управлении СКР по Краснодарскому краю уточнили, что конфликт между жителями Кореновского района произошёл 21 июля на улице Красной. На место прибыли сотрудники полиции. В этот момент фигурант, в ответ на требование полицейского о прекращении противоправных действий, применил в отношении него физическую силу. Следователи возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении полицейского (ст. 318 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня 55-летний скульптор Юрий Кондрашов возвращался домой через сквер и сделал замечание пьяной толпе. После чего завязался конфликт и мужчину ударили. Скульптор ударился головой, бригада скорой помощи отвезла его в больницу в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали у него ушиб головного мозга и перелом костей черепа.

17 апреля около подъезда жилого дома на Краснодарской улице в Москве между двумя мужчинами произошёл конфликт. Местный житель сделал замечание мужчине, припарковавшему автомобиль на тротуаре. Водитель в ходе конфликта нанёс оппоненту удар ножом, после чего скрылся. Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали, но спасти его медикам не удалось. Подозреваемого задержали и взяли под стражу.