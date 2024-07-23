Москва, 23 июля, 2024, 08:25 — ИА Регнум. В новый состав Госсовета вошли врио губернаторов девяти регионов. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Текст документа опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

РИА Новости / Алексей Дружинин

В состав Госсовета включены врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных, врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев, врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук, врио губернатора Республики Алтай Андрей Турчак, врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк, врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

Из состава Госсовета исключены глава Минпромторга Антон Алиханов (экс-губернатор Калининградской области), глава Минспорта Михаил Дегтярёв (экс-губернатор Хабаровского края), глава Минтранса Роман Старовойт (экс-губернатор Курской области), глава Минэнерго Сергей Цивилев (экс-губернатор Кемеровской области), экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова, экс-губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин и экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Врио губернатора Калининградской области Беспрозванных — выпускник первого потока программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы — «школы губернаторов», стартовавшей в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Кухарук — выпускник пятого потока «школы губернаторов».

Врио губернатора Хабаровского края Демешин — выпускник третьего потока «школы губернаторов». Врио губернатора Кемеровской области Середюк проходит обучение на шестом потоке «школы губернаторов». Врио губернатора Курской области Смирнов также проходит обучение на шестом потоке «школы губернаторов».