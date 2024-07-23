Москва, 23 июля, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по обороне поддержал поправки, в соответствии с которыми прилагается наказывать военных арестом за использование гаджетов, которые могут передавать в Сеть данные геолокации или распространять другую информацию. Соответствующий документ опубликовали в информационной системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты Федерального Собрания.

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Продолжительность такого наказания может составить до десяти суток. Решение об этом должны принимать командиры воинских частей, начальники органов военной полиции и гарнизонов.

Наказание также грозит за нарушение запрета предоставления СМИ или распространения в интернете данных, которые позволяют вычислить личности военнослужащих и их местонахождение. К ним будет относиться распространение сведений о лицах, призванных на сборы, или военных, или граждан, уволенных с военной службы, а также членах их семей и родителях.

Также наказание предусмотрено за распространение сведений о деятельности органов военного управления, управления воинскими формированиями, входящими в состав Вооружённых сил России. За несколько грубых проступков сроки ареста могут суммироваться частично или полностью. При этом непрерывный срок нахождения военнослужащего под дисциплинарным арестом не должен превышать 15 суток.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин заявил о необходимости законодательно ввести в РФ ограничительные меры за публикацию снимков военных объектов. Он отметил, что вопрос введения уголовной ответственности за такие действия должны рассматривать профильные ведомства и военная контрразведка.

Эксперт подчеркнул, что фотосъёмка военных объектов не допустима, особенно в период проведения специальной операции. Подберёзкин добавил, что кадры последствий атак ВСУ могут быть очень информативными для противника.