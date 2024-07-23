Берлин, 23 июля, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Правительство ФРГ в ответ на запрос партии «Альтернатива для Германии» об опубликовании промежуточных итогов расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» исключило возможность оглашения каких-либо подробностей.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«Ни федеральное правительство, ни Генеральная прокуратура не рассматривали возможность публикации или предоставления предварительных или промежуточных результатов расследования», — приводят «Известия» текст заявления.

По мнению правительства Германии, оглашение предварительных итогов расследования якобы может навредить следствию.

13 июля премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что шведские следователи закрыли дело о диверсии на газопроводах, поскольку не смогли установить, кому предъявить обвинения. По его словам, власти королевства провели официальное расследование, поскольку диверсия произошла в экономической зоне Швеции.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя прекращение расследования дела о диверсии на «Северных потоках» со стороны Швеции, предположила, что это решение является частью международного сговора с целью сокрытия теракта в интересах США. Подобного мнения придерживается и американский журналист Сеймур Херш, ещё в феврале заявивший, что Дания и Швеция могли намеренно провалить расследования, поскольку точно знали, что произошло в действительности и кто стоит за атаками на газопроводы.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» были подорваны в исключительных экономических зонах Швеции и Дании в сентябре 2022 года. Полностью из строя вышли обе нитки СП-1 и одна из двух нитей СП-2. По факту произошедшего Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме.

Американский журналист и экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в рамках беседы с президентом России Владимиром Путиным назвал подрыв «Северных потоков» крупнейшей промышленной диверсией в истории. Глава российского государства, в свою очередь, отметил, что в диверсии напрямую были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта сжиженного природного газа (СПГ) в Европе.