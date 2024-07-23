Братислава, 23 июля, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Снаряды из Словакии, официально отказавшейся от предоставления Киеву военной помощи, попадают на Украину вопреки желанию Братиславы. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра обороны страны Роберта Калиняка.

Иван Шилов ИА Регнум Словакия

«В то время как правительство Словакии отказывается вооружать Украину, снаряды словацкого производства в конечном итоге оказываются там… Правительство не имеет полного контроля над тем, куда попадают снаряды, поскольку покупатели сами решают, что делать с купленными ими боеприпасами», — говорится в материале.

По словам главы минобороны Словакии, Братислава с целью поддержания валового внутреннего продукта наращивает производство оборонной продукции — до конца 2024 года планируется произвести 125 тысяч снарядов, в 2025 году — 200 тысяч.

Как подчеркнул Калиняк, политическая позиция правительства страны предполагает запрет на военную помощь Украине, поскольку таким образом Братислава бы поддержала вооружённый конфликт.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что минобороны Словакии намерено инициировать возбуждение уголовного дела о госизмене в отношении бывшего премьер-министра Эдуарда Хегера и экс-министра обороны Ярослава Надя из-за, как утверждается, незаконной передачи военной техники Украине. Речь идёт о поставках Украине истребителей МиГ-29 и ЗРК «Куб» в 2023 году.

18 июля стало известно, что Украина заблокировала поставки российской нефти от компании «Лукойл» в Словакию и Венгрию через трубопровод «Дружба». По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это решение имеет политические мотивы. В МИД Словакии также указали на то, что приостановка Украиной транзита нефти в очередной раз доказала, что антироссийские санкции Евросоюза работают против него самого.