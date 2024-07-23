Алагирский район, Северная Осетия, 23 июля, 2024, 05:27 — ИА Регнум. Спасатели МЧС России добрались до запросившей помощь туристической группы, заблудившейся в горах Северной Осетии. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Скампецкий Северная Осетия. Алагирское («Ардонское») ущелье

«Спасатели Северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России дошли до места дислокации туротряда, запросившего помощь. Спасатели пополнили запасы питьевой воды группы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что туристы приняли решение продолжить движение по запланированному маршруту.

Как указала в беседе с «Известиями» руководитель туристической группы Татьяна Садыкова, необходимость обращения к спасателям возникла из-за истощения запасов питьевой воды.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля в ГУ МЧС по Северной Осетии сообщили, что группа туристов, в составе которой десять подростков в возрасте от 14 до 17 лет и двое взрослых, заблудилась в Алагирском районе во время похода. Тургруппа вышла на маршрут 20 июля, перед этим зарегистрировавшись в МЧС России.