Вашингтон, 23 июля, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден по возвращении в Вашингтон выступит с речью по поводу своего выхода из президентской гонки. Об этом в понедельник, 22 июля, со ссылкой на источники сообщил телеканал NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Байден и его ближайшие помощники уже начали работать над речью, на которую он ссылался в своём вчерашнем письме (О выходе из предвыборной кампании. — Прим. ред.), в которой будут подробно изложены мотивы его решения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Байден продолжает готовиться к речи несмотря на то, что находится на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр после выявленной у него коронавирусной инфекции. По информации источника, президент США намерен по возвращении в Вашингтон в первую очередь выступить с обращением к американскому народу.

Кроме того, в середине недели, как ожидается, Джо Байден встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля президент Соединённых Штатов Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. По его словам, такое решение он принял в интересах Демократической партии и будущего страны. В качестве кандидата на предстоящих выборах Байден предложил вице-президента Камалу Харрис. За сутки предвыборная кампания Харрис собрала более 80 миллионов долларов. За 24 часа пожертвования в пользу её кампании сделали более 890 тысяч американцев и организаций, что стало рекордным показателем за всю историю президентских кампаний в США.

О том, что у Байдена выявили заражение коронавирусом, стало известно 17 июля. В понедельник лечащий врач президента США Кевин О’Коннор заявил, что симптомы коронавирусной инфекции у Байдена почти полностью прошли. Позднее в пресс-службе Белого дома заявили, что глава государства вернётся на своё рабочее место во вторник, 23 июля.