Вашингтон, 23 июля, 2024, 04:59 — ИА Регнум. Спекуляции о якобы смерти президента США Джо Байдена породил приспущенный над зданием Капитолия флаг, что на самом деле является акцией в память о конгрессвумен от Демократической партии Шейле Джексон Ли, скончавшейся 19 июля. Об этом в понедельник сообщил американский портал Chron.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«В честь Джексон Ли Конгресс США приспустил американский флаг над Капитолием в Вашингтоне. Флаг будет приспущен как минимум до субботы, и, возможно, будет оставаться в таком положении до похорон», — говорится в сообщении.

Приспущенный флаг, несмотря на заявление самого Байдена по случаю кончины Джексон Ли, размножил среди американцев слухи о якобы смерти действующего президента, не появлявшегося на публике около двух дней, в том числе до его объявления о выходе из предвыборной гонки.

Как передавало ИА Регнум, после исчезновения Байдена из публичного поля телеканал Fox News потребовал предъявить доказательства того, что американский лидер жив. Подозрения только усилились на фоне официального отказа Байдена от участия в выборах, которое было сделано в письменной форме, а также после передачи части своих полномочий по закону о поддержке Украины министру финансов Джанет Йеллен и главе Госдепартамента США Энтони Блинкену.

17 июля стало известно, что у Байдена выявили заражение коронавирусом. По словам лечащего врача Кевина О’Коннора, симптомы коронавирусной инфекции у президента США уже почти полностью прошли.

Позднее в пресс-службе Белого дома заявили, что Джо Байден вернётся на своё рабочее место 23 июля, после этого состоится его брифинг.