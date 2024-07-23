Вашингтон, 23 июля, 2024, 04:09 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден вернётся на свое рабочее место в Белом доме 23 июля после изоляции в связи с лечением от коронавирусной инфекции. Это следует из расписания, опубликованного пресс-службой американского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден находится в своём доме на курорте Рехобот-бич в штате Делавэр. Как указано в расписании президента США, он покинет дом в 12:30 по местному времени (19:30 мск 23 июля) и через два часа прибудет на своё рабочее место в Белом доме, где состоится регулярный брифинг.

Ранее ИА Регнум сообщило, что, как стало известно 17 июля, у президента США выявили заражение коронавирусом. 22 июля лечащий врач американского лидера Кевин О’Коннор отметил, что симптомы коронавирусной инфекции у Байдена почти полностью прошли.

В связи с болезнью Байден исчез из публичного поля, что породило слухи о его смерти. Телеканал Fox News потребовал предъявить доказательства того, что Байден жив. Представители СМИ отметили, что президент объявил о решении прекратить участие в президентских выборах письменно, а не на камеру. Член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Лорен Боберт выдвинула такое же требование. Она считает, что Байден должен на камеру прокомментировать своё решение по выборам.