Брянск, 23 июля, 2024, 03:34 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) обезвредила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии в Брянской области, сообщил 23 июля глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Их сбили над территорией Севского района.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

По данным Богомаза, в результате действий ВСУ никто не пострадал. Кроме того, не поступала информация о разрушениях. На месте падения осколков БПЛА работают сотрудники оперативных и экстренных служб.