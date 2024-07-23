Лондон, 23 июля, 2024, 03:33 — ИА Регнум. Инженеры из BAE Systems (Великобритания), Leonardo (Италия) и Mitsubishi Heavy Industries (Япония) представили концепт истребителя шестого поколения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 22 июля на официальном сайте итальянской компании.

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«Великобритания, Италия и Япония продемонстрируют значительные успехи, достигнутые ими в разработке боевого самолёта следующего поколения», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что представленная на международном авиасалоне в Фарнборо концептуальная модель истребителя, получившего рабочее название Tempest, отличается большим размахом крыльев, что позволит улучшить аэродинамические показатели самолёта, дизайн которого в компании назвали «более совершенным».

В процессе проектирования и разработки будущего боевого самолёта инженеры используют передовые и инновационные технологии, в том числе методы компьютерного моделирования и виртуальную реальность.

Как указал управляющий директор британской оборонной компании BAE Systems Херман Клаесен, промышленную разработку планируется завершить к 2025 году, а введение истребителя нового поколения в эксплуатацию — к 2035 году.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что российскую истребительную авиацию постоянно совершенствуют. Кроме того, в России идёт работа над проектом истребителя-перехватчика шестого поколения МиГ-41. В истребитель нового поколения будут внедрены различные инновационные технологии, в том числе стелс-технологии, высокоинтегрированные сетевые возможности и «умное» покрытие.