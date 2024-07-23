Брюссель, 23 июля, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Украина сможет получить первый транш из доходов от замороженных суверенных активов России в начале августа, заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 22 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«По доходам от (Российских. — Прим. ред.) активов я проинформировал министров о предстоящем переводе первого транша на сумму в 1,4 миллиарда евро, который должен произойти в начале августа, на следующей неделе», — заявил он на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза.

По его словам, средства пойдут на закупку вооружения для удовлетворения ключевых военных потребностей Киева, в том числе средств противовоздушной обороны, артиллерийских снарядов, и на размещение заказов для снабжения оборонной промышленности Украины.

Также по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств Боррель заявил, что потерял надежду на разблокировку Венгрией, председательствующей в Совете ЕС, средств так называемого европейского фонда мира на закупку оружия для Украины.

Как передавало ИА Регнум, к решению об использовании доходов от замороженных суверенных активов России страны Евросоюза пришли 24 июля. Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб.

После начала специальной военной операции на Украине страны Европейского союза и G7 заморозили около 50% российских валютных резервов — примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что возможный ответ Москвы на изъятие российских активов может касаться собственности и денег западных стран, находящихся в российской юрисдикции. По её словам, Россия обладает значительными объёмами западных средств и имущества.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что любые попытки изъятия Западом замороженных активов РФ будут восприняты как воровство и не останутся безнаказанными. Министр финансов Антон Силуанов предупреждал, что Россия даст зеркальный ответ в случае, если недружественные западные страны изымут российские средства или доходы от них.