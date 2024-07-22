Вашингтон, 23 июля, 2024, 02:57 — ИА Регнум. Возможность победить сразу двух кандидатов в президенты от демократов за один год на предстоящих выборах главы Белого дома представилась экс-лидеру США Дональду Трампу. Соответствующее заявление политика опубликовано 22 июля его предвыборным штабом в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп )

«Это уникальная возможность победить не одного кандидата от Демократической партии, а сразу двоих и за один год», — отмечается в заявлении республиканца Трампа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп пошутил о выходе действующего главы государства Джозефа Байдена из президентской гонки. Трамп назвал американского лидера «жуликом» и отметил, что американский лидер завтра забудет о том, что снял свою кандидатуру и не будет претендовать на пост президента США.

Байден 21 июля объявил, что выходит из президентской гонки. Он объяснил, что снял свою кандидатуру в интересах Демократической партии и США. Трамп в этой связи назвал Байдена худшим президентом в истории страны.

В свою очередь, вице-президентКамала Харрисобъявила, что намерена стать кандидатом в президенты США от демократов.