Москва, 23 июля, 2024, 02:31 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Кухарук вошёл в состав Государственного совета России. Соответствующий указ 22 июля подписал президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Включить в состав Совета… Кухарука Р. Н. — временно исполняющего обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портал опубликования правовых актов.

Тем же указом в состав Госсовета РФ глава государства включил врио губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, Республики Алтай Андрея Турчака, Курской области Алексея Смирнова, Самарской области Вячеслава Федорищева, Вологодской области Георгия Филимонова, Кемеровской области Илью Середюка, Тульской области Дмитрия Миляева, Хабаровского края Дмитрия Демешина.

Указ вступает в силу со дня его подписания президентом России.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля президент России также подписал указ о переназначении Рашида Нургалиева первым заместителем Совета безопасности РФ. На должность заместителя секретаря Совбеза глава государства переназначил Александра Венедиктова, Александра Гребенкина, Юрия Кокова, Олега Храмова и Алексея Шевцова.

Также Владимир Путин назначил заместителем главы МЧС РоссииРомана Курынина, ранее возглавлявшего Росздравнадзор по Москве и Московской области.