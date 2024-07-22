Псков, 23 июля, 2024, 01:50 — ИА Регнум. Псковский городской суд оштрафовал политика Льва Шлосберга (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) из-за репоста видеообращения американского актёра и экс-губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера. Об этом 22 июля сообщило издание Lenta.ru.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Утверждается, что решение о признании Шлосберга виновным в совершении административного правонарушения было принято после того, как сотрудник Главного управления по противодействую экстремизму МВД России усмотрел в видеообращении Шварценеггера, опубликованном в марте 2022 года, высказывания, направленные на дискредитацию Вооружённых сил РФ.

Псковский городской суд признал Шлосберга виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан»), и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Также в отношении неё было открыто дело по статье об оправдании терроризма. 10 июля Замоскворецкий районный суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте телеведущей сроком на два месяца с момента её экстрадиции или задержания на территории РФ.

2 июня стало известно, что Следственный комитет России завершил расследование и передал в суд уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), обвиняемого в призывах к терроризму, оправдании террористической деятельности, распространении ложной информации о Вооружённых силах РФ и публичных призывах к развязыванию агрессивной войны. 1 июля Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Гордона к 14 годам колонии.