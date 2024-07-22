Москва, 23 июля, 2024, 01:48 — ИА Регнум. Мобильное приложение сервиса объявлений «Авито» по неизвестным причинам исчезло из магазина AppStore, который используется для скачивания программ на устройства с операционными системами iOS и iPadOS. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе российской платформы.

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«Друзья, к сожалению, наше приложение в настоящий момент стало недоступно для скачивания в AppStore», — отметили представители компании на странице в её Telegram-канале.

В организации подчеркнули, что уже уточняют причины случившегося. Представители сервиса посоветовали пользователям пока не удалять установленное приложение «Авито» со своих устройств.

Кроме того, в компании рекомендовали отключить на гаджетах функцию «Сгружать неиспользуемые приложения». В «Авито» также пообещали, что предоставят более детальную информацию, как это станет возможно.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2021 года «Авито» попал на первое место в рейтинге самых посещаемых сайтов с объявлениями в мире. Перечень создали сотрудники сервиса сквозной аналитики Similar Web. По итогам 2021 года сайт «Авито» обошёл американскую платформу Craigslist.

В августе 2023 года мобильное приложение «Авито» пропало из магазина Google Play, который предлагает программы для устройств с операционной системой Android. В компании позже рассказали, что это произошло по технической причине, а приложение вновь вернулось в указанный магазин.