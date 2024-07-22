Киев, 23 июля, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины. Об этом 22 июля свидетельствуют данные онлайн-ресурса по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сигнал об опасности с воздуха объявлен с 23:57 мск на всей территории Украины. Жителей всех регионов страны призвали проследовать в укрытия.

Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черниговской областях.

Ранее ИА Регнум сообщало о повреждениях, которые получило предприятие и складские помещения в результате взрывов в Одесской области.

В понедельник 22 июля украинские СМИ сообщили о взрывах, прогремевший в Одесской области на фоне воздушной тревоги. На тот момент сирены воздушной тревоги звучали также в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

В Министерстве обороны России неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и другим объектам, используемым Киевом в военных целях.