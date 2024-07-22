Брюссель, 22 июля, 2024, 22:51 — ИА Регнум. Если идеи и ценности Венгрии отличаются от идей Евросоюза, то стоит задуматься над тем, оставаться ли этой стране в ЕС. С таким мнением выступила 22 июля министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен на брифинге по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

«Недопустимо, чтобы Венгрия презентовала себя представителем ЕС или производила такое впечатление, путешествуя, например, по Москве и Пекину. Отдельная страна может выражать свои собственные взгляды, но не председательствующая в ЕС», — пояснила Валтонен.

По мнению главы МИД Финляндии, если идеи Венгрии отличаются от ценностей, общих для стран ЕС, то стоит задуматься над тем, является ли Евросоюз правильным для Венгрии объединением.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как отметило немецкое издание Tagesschau, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим визитом в Москву помешал Евросоюзу продемонстрировать единогласную поддержку Украины в Европе.

Орбан 5 июля посетил Москву, где обсудил с президентом России Владимиром Путиным мирное урегулирование на Украине, а 8 июля встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.

15 июля направил лидерам стран Евросоюза план урегулирования украинского конфликта по итогам своей миссии в Россию, США и на Украину.

Евросоюз и НАТО, согласно оценке китайского издания Global Times, пришли в ярость из-за визитов Орбана в Москву и Пекин. Коллективный Запад, говорилось в статье, не допустит переговоров о соглашении по украинскому конфликту, которое будет заключено не при посредничестве Запада. Группа из 63 депутатов Европарламента призвала лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС из-за мирных инициатив премьер-министра Орбана. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством. Данное решение не имеет прецедентов в истории Евросоюза.