Москва, 22 июля, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России разработало новую стратегию противодействия экстремизму. Об этом говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, опубликованном на федеральном портале проектом нормативных правовых актов.

Иван Шилов ИА Регнум МВД

«Настоящая стратегия разработана в целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в РФ», — говорится в документе.

Отмечается, что в правовую основу представленной стратегии легли положения Конституции Российской Федерации, нормы международного права, международные договоры, федеральные законы и правовые акты президента и правительства РФ. В случае подписания указа президентом России ранее утверждённая до 2025 года стратегия противодействия экстремизму будет признана утратившей силу.

Согласно пояснительной записке, были проанализированы, скорректированы и сформулированы такие понятия, как «идеология насилия», «радикализм», «ксенофобия», «русофобия». Субъектами противодействия экстремизму устанавливаются федеральный органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления с привлечением институтов гражданского общества.

В качестве наиболее серьёзной угрозы экстремистского характера обозначено распространение идей неонацизма и формирование в том числе на Украине радикальных националистический формирований, совершающих преступные и диверсионно-террористические акты в отношении гражданских объектов и физических лиц на территории России.

Также в документе подчёркивается, что достижение целей государственной политики в сфере противодействия экстремизму должно осуществляться путём реализации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях комплекса мер организационного и правового характера.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект, расширяющий перечень оснований для включения в реестр лиц, причастных к экстремизму или терроризму. В случае принятия законопроекта в список экстремистов могут попасть граждане, подозреваемые или признанные виновными в преступлениях, совершённых по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подчёркивал, что борьба с терроризмом должна быть непримиримой и максимальной жёсткой.