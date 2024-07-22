Одесса, Украина, 22 июля, 2024, 23:39 — ИА Регнум. В Одесской области, где ранее, как сообщалось, прогремело несколько взрывов, повреждения получило предприятие и несколько складских помещений. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе оперативного командования «Юг» ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Согласно заявлению, в результате взрывов частично разрушен фасад административного здания предприятия. Других подробностей не приводится.

Ранее в понедельник украинские СМИ сообщили о взрывах, прогремевший в Одесской области на фоне воздушной тревоги. На тот момент сирены воздушной тревоги звучали также в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

В Министерстве обороны России на данный момент не сообщали о каких-либо ударах по объектам в Одесской области. В ведомстве неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и другим объектам, используемым Киевом в военных целях.

По данным полковника испанской армии в отставке Педро Баньоса, в результате удара в ВС России в районе Одессы погибли 18 британских военных из Специальной воздушной службы, ещё 25 пострадали.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля в Минобороны сообщили, что расчёт оперативно-тактического комплекса «Искандер» нанёс ракетный удар по ангару ВСУ в Новопетровке в Николаевской области. В результате удара уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и живая сила противника.