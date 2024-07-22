Абу-Даби, 22 июля, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Число активных пользователей мессенджера Telegram в месяц достигло 950 млн, сообщил сооснователь платформы Павел Дуров.

TechCrunch Павел Дуров

По его оценкам, ежемесячная аудитория ресурса приближается к 1 млрд пользователей.

«На пути к одному миллиарду!» — написал предприниматель в своём канале Du Rove’s Channel.

Как сообщало ИА Регнум, в середине марта Дуров заявил, что потенциальные инвесторы, в том числе глобальные технологические фонды, оценивают мессенджер Telegram более чем в $30 млрд. Он выразил мнение, что мессенджер может стать прибыльным уже в 2024 или 2025 году.

Вместе с тем предприниматель исключил возможность продажи всех акций Telegram. Тогда же Дуров рассказал, что число активных пользователей Telegram составило 900 млн человек.

В конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что у российских властей нет планов блокировать Telegram. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Павлу Дурову необходимо уделять больше внимания тому, кто и для чего пользуется этим онлайн-сервисом.