Москва, 22 июля, 2024, 22:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил заместителем главы МЧС РФ Романа Курынина. Соответствующий указ появился 22 июля на официальном портале опубликования правовых актов.

Archive.government.ru Владимир Путин подписывает указ

«Назначить Курынина Романа Викторовича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — указано в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания президентом России.

Роман Курынин ранее возглавлял Росздравнадзор по Москве и Московской области.