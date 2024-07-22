Киев, 22 июля, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Кассационный административный суд Украины отложил рассмотрение иска, поданного депутатом Верховной рады Александром Дубинским, о необходимости проведения выборов. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщило украинское агентство УНИАН.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По информации источника, соответствующее решение суд принял по итогам непродолжительного заседания. Рассмотрение дела продолжится 16 сентября.

Также на заседании обсуждалась возможность присутствия на рассмотрении дела в сентябре самого Дубинского, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Ранее в понедельник депутат Верховной рады заявил, что подал иск с требованием назначить новые выборы, руководствуясь необходимостью сохранения конституционного строя.

Выборы на Украине должны были состояться в конце марта 2024 года. Срок полномочий Владимира Зеленского истёк 20 мая, но выборы так и не были назначены.

Как передавало ИА Регнум, на нелегитимность Зеленского после 20 мая также указал один из авторов действующей конституции Украины Дмитрий Табачник. Он отметил, что сроки полномочий определяются только статьями конституции.

14 июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что легитимность Зеленского невозможно восстановить в связи с истечением срока полномочий. Также глава российского государства назвал отмену выборов на Украине спектаклем. По словам Путина, нахождение Зеленского на посту главы киевского режима является узурпацией власти.