Махачкала, 22 июля, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Аниматор, работавший в квест-комнате в Махачкале, где в результате пожара погибли две девушки, является студентом пожарно-спасательного колледжа. Об этом журналистам сообщили источники.

Кадр из видео

Ранее в Следственный комитет РФ проинформировал о задержании юноши и опубликовал видеозапись с ним на допросе.

«Восемнадцатилетний задержанный оказался второкурсником Технического пожарно-спасательного колледжа Махачкалы», — написал Life.ru.

Задержанный признал свою вину. Он заявил, что вылил слишком много бензина на одну из участниц квеста, которая была прикована к стулу.

После этого аниматор поджёг свою перчатку, чтобы напугать девушку, но огонь быстро перекинулся на неё. По информации следователей, в квесте также принимал участие 17-летний молодой человек. Его пока не задержали.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 22 июля в Махачкале в комнате для прохождения квестов произошёл пожар, жертвами которого стали две посетительницы. Одна из погибших — девятнадцатилетняя студентка.

После происшествия следствие возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Прокуратура Дагестана организовала проверку и взяла под контроль ход расследования этого дела.

Источник в беседе с ИА Регнум рассказал, что одна из девушек, которые погибли при пожаре в Махачкале, вышла замуж 16 июля. Она была дочерью главного врача детской стоматологической поликлиники Дагестана. Её супруг находится в ожоговой реанимации. Вторая погибшая работала фитнес-инструктором. Ей было 25 лет.