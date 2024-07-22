Москва, 22 июля, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем Совета безопасности РФ. Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 22 июля.

(сс) Правительство России Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев

«Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале опубликования правовых актов.

Этим же указом глава государства переназначил Александра Венедиктова, Александра Гребенкина, Юрия Кокова, Олега Храмова и Алексея Шевцова на должность заместителя секретаря Совбеза РФ. Помощником секретаря Совета безопасности России переназначен Дмитрий Грибков. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Как передавало ИА Регнум, Рашид Нургалиев вступил в должность первого заместителя секретаря Совбеза РФ 6 февраля 2023 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Ранее Нургалиев в период с 2004 по 2012 годы возглавлял Министерство внутренних дел РФ.

11 июня Владимир Путин включил главу Министерства обороны Андрея Белоусова в число постоянных членов Совета безопасности РФ. Тем же указом занимавший прежде пост секретаря Совета безопасности Николай Патрушев стал помощником президента России, бывший министр обороны Сергей Шойгу — секретарём Совбеза РФ.