Брюссель, 22 июля, 2024, 21:23 — ИА Регнум. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель потерял надежду на разблокировку Венгрией средств европейского фонда мира на закупку оружия для Украины. Он заявил об этом 22 июля на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС, которую транслировали на сайте Совета объединения.

OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

По словам главы евродипломатии, блокировка Будапештом средств фонда мира ЕС не мешает Киеву получать оружие, так как эти деньги должны были быть направлены европейским странам, уже передавшим вооружение Украине.

«Что касается европейского фонда мира, я потерял всю надежду на то, что они (Венгрия. — Прим. ред.) могут разблокировать их (средства. — Прим. ред.)», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля Боррель заявил, что ЕС якобы сожалеет о гибели людей в зоне украинского конфликта, однако продолжит военную поддержку Киева. При этом он признал, что для быстрого завершения конфликта Брюсселю стоит прекратить военную поддержку Киева, потому что без неё украинская армия не сможет вести боевые действия.

Немецкое агентство DPA в конце июня написало, что Берлин с 1 января по 18 июня 2024 года одобрил экспорт вооружений на рекордную сумму 7,48 млрд евро, что на 30% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. При этом около 65% от этой суммы (4,88 млрд евро) составили поставки оружия Киеву.

Президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что производимое сейчас европейскими странами под давлением США вооружение для Киева окажется бесполезным, в том числе и для обеспечения безопасности на континенте.