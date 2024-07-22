Казань, 22 июля, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Холдинг AVA Group, известный крупными девелоперскими проектами в Краснодарском крае, планирует применять в своей работе опыт и подходы коллег из Татарстана. Об этом заявил президент компании Ваган Арутюнян на стратегической сессии в Казани.

Пресс-служба AVA Group Команда AVA Group посетила знаковые объекты исторического наследия и инфраструктуры Казани

В ходе сессии в Казани команда AVA Group посетила знаковые объекты исторического наследия и инфраструктуры, в том числе Казанский кремль, Национальную республиканскую библиотеку и новый IT-парк имени Башира Рамеева. А в рамках визита в «Иннополис» президент холдинга встретился с мэром Дмитрием Вандюковым. Они обсудили реализацию совместных проектов. Также компания провела пленарные мероприятия с участием одного из ведущих коучей России, основателя проекта «Счастье в деятельности» Филиппа Гузенюка.

Ваган Арутюнян подчеркнул, что Татарстану удаётся гармонично сочетать традиции и современные тренды. По словам президента AVA Group, это является залогом динамичного развития региона.

«Татарстан — признанный экономический лидер, нам интересен местный опыт в плане девелопмента и организации общественных пространств, подход к созданию возможностей для развития информационных технологий», — подчеркнул он.

Пресс-служба AVA Group Команда AVA Group посетила знаковые объекты исторического наследия и инфраструктуры Казани

Вице-президент AVA Group Елена Сошникова, много лет работавшая в Татарстане и участвовавшая в организации крупнейших международных спортивных мероприятий, отметила, что за последние годы в республике был накоплен уникальный опыт в сфере девелопмента и развития общественных пространств, который можно успешно адаптировать к реалиям других регионов.