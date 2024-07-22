Москва, 22 июля, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарных служб ликвидировали открытое горение в доме в центре Москвы. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС России. Кадр из видео

«В Москве пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что в результате возгорания произошло частичное обрушение кровли здания. В работах по тушению пожара принимают участие 60 специалистов и задействовано 17 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 июля стало известно, что в гостинице «Птичка» в центре Москвы произошёл пожар. Огонь быстро охватил чердак и кровлю двухэтажного здания в Большом Сухаревском переулке и распространился по утеплителю. Спасатели вынуждены были вскрыть кровлю снаружи здания, так как не могли попасть на крышу изнутри.

Вечером 17 июля в четырёхэтажном здании на Пресненском Валу в центре Москвы вспыхнул крупный пожар. В административном здании не было людей, возгорание произошло в чердачном помещении.