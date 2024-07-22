Силы КСИР перехватили танкер компании из ОАЭ, сообщили СМИ
Reuters: силы КСИР перехватили танкер компании из ОАЭ в районе порта Бушер
Тегеран, 22 июля, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) перехватили в Персидском заливе танкер компании из ОАЭ. Об этом 22 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на специализирующуюся на морской безопасности британскую компанию Ambrey.
По информации Ambrey, задержанное судно — это ходящий под флагом Того танкер, который везёт груз 1,5 тыс. тонн судового топлива (газойля).
Отмечается, что силы КСИР перехватили судно на расстоянии 61 мили к юго-западу от порта Бушер. При этом в компании считают невысокой вероятность наличия политической подоплёки в действиях элитных иранских военных.
Как сообщало ИА Регнум, утром 11 января в Оманском заливе вооружённые лица захватили нефтяной танкер St Nikolas, который шёл под флагом Маршалловых островов. Судно принадлежит судовладельческой компании из Греции.
Позднее иранские СМИ распространили информацию о том, что военно-морские силы Ирана по решению суда захватили в Оманском заливе нефтяной танкер США, зафрахтованный турецкой компанией Tupras.
В Госдепе США 12 января призвали Иран немедленно освободить захваченный танкер и его экипаж. На борту судна находились 19 человек.