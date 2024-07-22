Тегеран, 22 июля, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) перехватили в Персидском заливе танкер компании из ОАЭ. Об этом 22 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на специализирующуюся на морской безопасности британскую компанию Ambrey.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации Ambrey, задержанное судно — это ходящий под флагом Того танкер, который везёт груз 1,5 тыс. тонн судового топлива (газойля).

Отмечается, что силы КСИР перехватили судно на расстоянии 61 мили к юго-западу от порта Бушер. При этом в компании считают невысокой вероятность наличия политической подоплёки в действиях элитных иранских военных.

Как сообщало ИА Регнум, утром 11 января в Оманском заливе вооружённые лица захватили нефтяной танкер St Nikolas, который шёл под флагом Маршалловых островов. Судно принадлежит судовладельческой компании из Греции.

Позднее иранские СМИ распространили информацию о том, что военно-морские силы Ирана по решению суда захватили в Оманском заливе нефтяной танкер США, зафрахтованный турецкой компанией Tupras.

В Госдепе США 12 января призвали Иран немедленно освободить захваченный танкер и его экипаж. На борту судна находились 19 человек.