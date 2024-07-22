Москва, 22 июля, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Отмечается, что около 18:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что средства ПВО за сутки сбили 163 украинских беспилотника, в том числе 80 над территорией России.

Также в Минобороны сообщали, что в ночь на 22 июля было нейтрализовано 47 дронов над Ростовской, по одному над Белгородской, Смоленской и Воронежской областями, восемь БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, 17 беспилотников — над акваториями Чёрного и Азовского морей.