Вена, 22 июля, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Австрия исключила отправку на Украину военных инструкторов в рамках возможной миссии Евросоюза, заявил министр иностранных дел страны Александер Шалленберг в интервью изданию Die Welt.

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«Если французские или нидерландские солдаты погибнут <…> на Украине, будет ли задействована статья 5 Североатлантического договора о военной помощи? Как на это ответит Запад? Австрия в любом случае не отправит своих военных», — отметил Шалленберг.

По словам австрийского дипломата, говорить о такой миссии преждевременно, поскольку консенсуса по этому вопросу пока нет. Более того, как заявил Шалленберг, большинство европейских стран скептически относятся к этой идее.

Как сообщало ИА Регнум, президенты Болгарии Румен Радев и Венгрии Тамаш Шуйок заявили в мае, что наличие нового вооружения и контингента НАТО на Украине не будет способствовать урегулированию конфликта.

Президент России Владимир Путин предостерёг страны НАТО от отправки войск на Украину. Глава государства подчеркнул, что последствия для интервентов будут трагичными.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в феврале, что российская сторона будет рассматривать участие западных военных в конфликте на Украине как прямую эскалацию. Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН 17 июля заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе.