Москва, 22 июля, 2024, 20:05 — ИА Регнум. В 2024 году в Таганском районе Москвы будут обновлены 20 улиц и набережных. Об этом 22 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина

Градоначальник отметил, что в районе в последнее время запустили два диаметра наземного метро, также ведётся создание удобного перехода между станциями МЦД-2, МЦД-4, метро «Площадь Ильича» и «Римская», для чего возводится крупный транспортный узел «Серп и Молот».

Собянин уточнил, что в Таганском районе также начали ходить новые трамваи «Витязи-Москва» и создаётся новая трамвайная линия, кроме того, организовано семь новых автобусных и электробусных маршрутов.

«В рамках благоустройства Таганского района озеленяем скверы, ремонтируем дворы. В этом году работы ведутся на 20 улицах и набережных», — написал он.

По словам мэра Москвы, также была проведена реконструкция филиалов Городской поликлиники № 46 на Рабочей, Иерусалимской и Воронцовской улицах, а в Сибирском проезде и на Новорогожской улице обновили головное здание и филиал № 2 детской поликлиники № 104.

«В программу реновации в районе включены 16 домов, жители пяти из них уже переехали в новое комфортное жильё», — добавил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 июля стало известно, что в Москве в 2024 году в рамках программы капитального ремонта отремонтируют фасады 350 домов, возведённых по проектам типовых серий. Отмечалось, что такие проекты использовались ещё с начала 1960-х годов.

Ранее в этот же день заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал об окончании капитального ремонта пассажирского причала «Сетунь» на Воробьёвской набережной на Западе Москвы.