Анкара, 22 июля, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Американские власти намерены открыть южный фронт против России через Армению, заявил журналист турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер.

Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС

В статье автор отметил, что США уже не раз предпринимали попытки открыть южный фронт у границ России, воспользовавшись протестами в Грузии, однако не достигли в этом успеха. Теперь с этой же целью Вашингтон стремится сблизиться с Арменией, указал Гюллер.

«Министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна пригласили на саммит НАТО в Вашингтоне. Затем появилось предложение о постоянном представителе армии США в минобороны Армении. Заместитель госсекретаря США Узра Зейя подтвердила это и отметила «начало нового стратегического этапа» в отношениях двух стран», — указано в материале.

Журналист считает, что подобными действиями США стремятся достичь сразу двух целей — открыть южный фронт против России и вклиниться в «астанинский треугольник» (Турция — Россия — Иран).

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля стало известно о проведении США и Арменией совместных учений в период с 15 по 25 июля. В минобороны республики отметили, что их цель — повысить уровень слаженности подразделений, которые участвуют в международных миротворческих миссиях, улучшить уровень боевой готовности подразделений Армении, а также обменяться передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, отмечается в пресс-службе.

В комментарии ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян отметил, что совместные с США учения несут важный политический сигнал, показывая, что армянские власти во главе с премьер-министром республики Николом Пашиняном намерены пересмотреть, а точнее, отказаться от союзных отношений с Россией и сделать ставку в сфере безопасности на сотрудничество с Западом.

Ранее Армения и США в совместном заявлении обозначили намерение повысить уровень отношений до стратегического партнёрства.Пашинян выразил уверенность, что решение поспособствует построению мирного и процветающего будущего двух стран.

Премьер Армении грозил выходом из ОДКБ, а также заявил, что российские пограничники 1 августа покинут ереванский аэропорт Звартноц.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в марте заявила, что Армению превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада. Она подчеркнула, что эти планы явно расходятся с коренными интересами армянского народа.