Москва, 23 июля, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Сфера квестов и подобных развлекательных мероприятий требует разработки правил и регламентов для обеспечения безопасности людей. Об этом 22 июля корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной Палаты РФ (ОП) по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов, комментируя трагедию в Махачкале, где в результате пожара в квест-комнате «Дом ужасов» погибли две посетительницы.

СК России. Кадр из видео Следователь в квест-комнате «Дом ужасов» где произошла трагедия

Некоторые виды развлечений достаточно давно находятся в «серой зоне», и это не первый случай, когда страдают люди, отметил Асафов.

«Вопрос регулирования этой сферы неоднократно поднимался законодателями и общественными деятелями, поскольку она появилась относительно недавно и является относительно новым явлением. Конечно, это требует внимательного контроля и разработки регламентов в части безопасности людей. Хотя иногда говорят, что излишний контроль и излишние придирки к бизнесу — это плохо, но когда речь идёт о угрозе жизни и здоровью людей, безусловно, необходимы стандарты и требования, которые применяются в схожих сферах бизнеса, например, при организации концертов и досуговых мероприятий. Поэтому в этом вопросе необходимо детально разбираться, вырабатывать стандарты и требования для обеспечения безопасности людей, которые похожи на требования для массовых и не очень массовых мероприятий», — подчеркнул политолог.

Как передавало ИА Регнум, пожар в квест-комнате «Дом ужасов», в результате которого погибли две девушки, вспыхнул в районе двух часов ночи. Комната находится в подвальном помещении здания на улице Расула Гамзатова.

В рамках уголовного дела силовики допросили игрока КВН, члена сборной Дагестана Гусейна Ибрагимова, который, предположительно, является владельцем квест-комнаты. Его отпустили после допроса.

Одна из посетительниц умерла в больнице сразу после поступления, вторая скончалась утром. Источник ИА Регнум сообщил, что одна из девушек, 19-летняя Асият, вышла замуж 16 июля. Она работала ортодонтом в частной стоматологии. Вместе с ней квест проходил её муж — 20-летний Саид, который находится сейчас в ожоговой реанимации.

Вторая погибшая — 25-летняя Мадина, работавшая фитнес-инструктором. В результате пожара в «Доме ужасов» она получила ожоги 97% тела.

В Махачкале 22 июля задержали 18-летнего аниматора квест-комнаты «Дом ужасов». Аниматор на допросе рассказал, как всё произошло. Во время квеста он поджёг перчатку, которая слетела у него с руки на пол. Горящий предмет упал рядом с ёмкостью, в которой находился бензин. Вспыхнул пожар, погибли две девушки, ожоги получил ещё один местный житель. Следственный комитет в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), устанавливает причастность других людей к совершению этого преступления.