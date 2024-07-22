Харьков, Украина, 22 июля, 2024, 18:57 — ИА Регнум. В Харькове на Украине прозвучали взрывы, сообщило 22 июля издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Сообщают о взрывах в Харькове», — говорится в публикации.

Кроме того, в регионе на протяжении почти 19 часов действовала воздушная тревога.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, по данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, 22 июля российские военные нанесли удар в направлении вокзала в Харькове, где шла погрузка военных и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), и тем самым пресекли ротацию украинских войск в сторону Волчанска. Он добавил, что удар пришёлся по железнодорожной ветке от Южного вокзала до Новосёловки, после чего произошла детонация, на место выехало много машин скорой помощи.

Ранее Лебедев сообщил, что российские военные поразили склад ВСУ с боекомплектом, расположенный в районе железнодорожной станции в Дергачах в Харьковской области. Прогремел сильный взрыв. По предварительной информации, в склад попала ракета «Искандер».