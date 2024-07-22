Саратов, 22 июля, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина погиб в дорожно-транспортном происшествии в Саратове, сообщил 22 июля источник РЕН ТВ.

Пресс-служба губернатора Саратовской области/РИА Новости Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин

Массовое ДТП произошло ранее этим же днём в Саратове у дома № 76 по улице Соколовой. По данным областной прокуратуры, водитель LADA Granta чёрного цвета, не справившись с управлением, влетел в грузовик «Ман». При столкновении автомобиль отбросило в LADA Granta белого цвета. В результате инцидента погибли пассажиры легкового автомобиля, в том числе несовершеннолетний. 20-летний водитель легковой машины не пострадал.

«16-летний Иван сидел на пассажирском месте в автомобиле LADA Granta», — сообщил источник телеканала.

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Как сообщало ИА Регнум, в апреле сын бизнесмена в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил шестиклассницу. Инцидент произошёл в Свердловской области, в посёлке Белокаменном. За рулём автомобиля находился сын владельца магазина «Скрепка». Автомобиль Hyundai Creta принадлежал его отцу.

Автомобиль бывшего заместителя генерального директора госкорпорации «Роскосмос», руководителя «Сбер Капитала» Дмитрия Беленова попал в массовое ДТП в центре Москвы. По данным источника, в ДТП на Смоленском бульваре попали шесть автомобилей. Находился ли в тот момент в машине сам Беленов, неизвестно.