На Западе заявили о наращивании Россией «теневого флота» СПГ-танкеров
FT: Россия наращивает «теневой флот» СПГ-танкеров, готовясь к новым санкциям
Брюссель, 22 июля, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Россия, ожидая ужесточения санкционных мер Запада по поставкам сжиженного природного газа (СПГ), увеличивает свой «теневой флот». Об этом 22 июля написала газета Financial Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что, по информации консультирующей судовладельцев компании Windward, ряд неизвестных ранее и зарегистрированных в ОАЭ компаний приобрёл десятки судов, которые могут транспортировать СПГ. При этом ранее такого рода сделки происходили редко, и в таких фирмах, как правило, нельзя проследить цепочку собственников.
В специализирующейся на сборе данных о сырьевых рынках французской компании Kpler заявили изданию, что ситуация на рынке якобы свидетельствует о «сложной сети морских операций, потенциально связанных с российскими интересами». По сведениям компании, некоторые из недавно приобретённых судов ходят по маршрутам, которые традиционно используются для транспортировки газа из России.
Уточняется, что ситуация с санкциями против российского СПГ неоднозначная, так как ЕС из опасений глобального сбоя на рынке и резкого дефицита газа в газохранилищах не вводит полный запрет на газ из России.
При этом, по информации судового брокера SSY Consultancy & Research Ltd., в последнее время существенно увеличился спрос на суда для перевозки СПГ возрастом более 15 лет. В судоходной отрасли обеспокоены тем, что такие старые суда будут реже страховать от стихийных бедствий при более высоком риске поломки или повреждений в результате природных катаклизмов.
«Мы наблюдаем рост стоимости таких судов. Одним из возможных объяснений этого является то, что их используют в «теневом флоте», — заявил управляющий директор судового брокера Тоби Дунипэйс.
В свою очередь, эксперт Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергей Вакуленко высказал мнение, что операторы СПГ из РФ считают, что ЕС уже принял решение об ужесточении санкций в этом направлении и готовится к нему.
«Если санкций не будет, у них будет свой собственный флот, и они будут им пользоваться, а если санкции всё-таки будут, они не окажутся в затруднительном положении и смогут продолжать свою торговлю», — пояснил он.
Как сообщало ИА Регнум, в июне ЕС принял 14-й пакет санкций против России, включающий ограничение на транзит российского СПГ через порты сообщества. Кроме того, Брюссель запретил новые инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов, включая «Арктик СПГ — 2» и «Мурманск СПГ».
Обозреватели немецкой газеты Handelsblatt 21 июля написали, что антироссийские санкции ЕС необходимо признать провальными и в будущем они могут принести ущерб сообществу. Отмечалось, что при этом российская экономика активно развивается благодаря оборонному комплексу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 июня отметил, что у Москвы имеется опыт минимизации последствий вводимых Западом санкций. Представитель Кремля также указывал на то, что санкции являются обоюдоострым оружием, бьющим бумерангом по интересам вводящих их стран.