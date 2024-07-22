Брюссель, 22 июля, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Россия, ожидая ужесточения санкционных мер Запада по поставкам сжиженного природного газа (СПГ), увеличивает свой «теневой флот». Об этом 22 июля написала газета Financial Times со ссылкой на источники.

Николай Михальченко/ТАСС

Отмечается, что, по информации консультирующей судовладельцев компании Windward, ряд неизвестных ранее и зарегистрированных в ОАЭ компаний приобрёл десятки судов, которые могут транспортировать СПГ. При этом ранее такого рода сделки происходили редко, и в таких фирмах, как правило, нельзя проследить цепочку собственников.

В специализирующейся на сборе данных о сырьевых рынках французской компании Kpler заявили изданию, что ситуация на рынке якобы свидетельствует о «сложной сети морских операций, потенциально связанных с российскими интересами». По сведениям компании, некоторые из недавно приобретённых судов ходят по маршрутам, которые традиционно используются для транспортировки газа из России.

Уточняется, что ситуация с санкциями против российского СПГ неоднозначная, так как ЕС из опасений глобального сбоя на рынке и резкого дефицита газа в газохранилищах не вводит полный запрет на газ из России.

При этом, по информации судового брокера SSY Consultancy & Research Ltd., в последнее время существенно увеличился спрос на суда для перевозки СПГ возрастом более 15 лет. В судоходной отрасли обеспокоены тем, что такие старые суда будут реже страховать от стихийных бедствий при более высоком риске поломки или повреждений в результате природных катаклизмов.

«Мы наблюдаем рост стоимости таких судов. Одним из возможных объяснений этого является то, что их используют в «теневом флоте», — заявил управляющий директор судового брокера Тоби Дунипэйс.

В свою очередь, эксперт Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергей Вакуленко высказал мнение, что операторы СПГ из РФ считают, что ЕС уже принял решение об ужесточении санкций в этом направлении и готовится к нему.

«Если санкций не будет, у них будет свой собственный флот, и они будут им пользоваться, а если санкции всё-таки будут, они не окажутся в затруднительном положении и смогут продолжать свою торговлю», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, в июне ЕС принял 14-й пакет санкций против России, включающий ограничение на транзит российского СПГ через порты сообщества. Кроме того, Брюссель запретил новые инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов, включая «Арктик СПГ — 2» и «Мурманск СПГ».

Обозреватели немецкой газеты Handelsblatt 21 июля написали, что антироссийские санкции ЕС необходимо признать провальными и в будущем они могут принести ущерб сообществу. Отмечалось, что при этом российская экономика активно развивается благодаря оборонному комплексу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 июня отметил, что у Москвы имеется опыт минимизации последствий вводимых Западом санкций. Представитель Кремля также указывал на то, что санкции являются обоюдоострым оружием, бьющим бумерангом по интересам вводящих их стран.