Вашингтон, 22 июля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Попытка покушения на экс-президента США Дональда Трампа стала самым крупным провалом Секретной службы за десятилетия, заявила 22 июля глава ведомства Кимберли Читл на слушаниях в конгрессе.

Evan Vucci/AP/TASS

«Попытка покушения на Дональда Трампа 13 июля — самый значительный провал секретной службы за десятилетия», — сказала она.

Глава ведомства добавила, что полностью берёт на себя ответственность за действия сотрудников, не обеспечивших должную защиту кандидату в американские президенты от республиканцев.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Трампа было совершено 13 июля на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Во время мероприятия прозвучали несколько выстрелов, политик получил ранение в ухо. Один из участников митинга погиб, ещё два человека были ранены.

Нападавшим оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали силовики. Секретная служба США заметила странное поведение мужчины за час до покушения. Издание NBC News отметило, что агенты ведомства также идентифицировали как потенциальную уязвимость крышу, с которой велась стрельба по Трампу. Однако сотрудников полиции во время митинга там не было, говорится в статье.

Телеканала ABC сообщил, что 16 июля Трамп встретился с Читл в отеле экс-президента в Милуоки. Однако детали беседы не разглашались.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в проблемах с безопасностью на митинге в штате Пенсильвания виновна Секретная служба США. Он также призвал Читл уйти в отставку вместе с начальником подразделения, отвечавшего за охрану митинга.