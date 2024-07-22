Вашингтон, 22 июля, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Ключевую роль в решении действующего президента США Джо Байдена отказаться от участия в выборах президента страны в ноябре сыграла бывший спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом 22 июля сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

SAUL LOEB/POOL/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси

«Пелоси <…> сыграла решающую роль в деликатном подталкивании президента Джо Байдена к выходу [из президентской гонки]», — говорится в материале.

По словам авторов публикации, бывшая спикер палаты представителей никогда не выступала с публичными призывами к Байдену отказаться от планов на переизбрание, однако при этом занималась закулисными переговорами с конгрессменами на эту тему, чтобы оказать влияние на их мнение.

Как отметили источники, Пелоси каждый раз «подливала масла в огонь», когда вопрос о выходе действующего главы Белого дома из предвыборной гонки уходил на второй план.

Как сообщало ИА Регнум, Байден 21 июля в соцсетях объявил о выходе из президентской гонки. По словам президента, он принял такое решение исходя из интересов Демократической партии и страны.

Вице-президент Камала Харрис позднее объявила о намерении стать кандидатом в президенты США от Демпартии. После такого решения демократам придётся выдвинуть нового кандидата на пост президента.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп прокомментировал решение своего политического оппонента. Он назвал Байдена худшим президентом в истории страны. Позднее экс-глава Белого дома пошутил, что действующий глава государства завтра забудет о своём решении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 июля отметил, что решение Байдена о выходе из предвыборной кампании — это внутреннее дело США. А потому в Москве не станут давать этому оценку, добавил он.