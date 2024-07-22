Вашингтон, 22 июля, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Компания — производитель электромобилей Tesla планирует в 2026 году запустить массовое производство человекоподобных роботов, сообщил 22 июля её основатель Илон Маск в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что компания в следующем году намерена начать выпуск «полезных человекоподобных роботов». Сначала их будет немного, и продукция, как ожидается, будет задействована для внутреннего пользования.

«В 2026 году мы надеемся запустить массовое производство [роботов] для других компаний», — сообщил Маск.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2021 года Маск объявил, что в 2022 году Tesla разработает и создаст прототип антропоморфного робота. Он рассказал, что рост андроида будет 172 см, вес — в районе 56 кг. Робот оснастят системой искусственного интеллекта и набором датчиков, уже применяемых на электромобилях Tesla.

В октябре 2022 года Маск на ежегодном мероприятии компании Tesla AI Day показал работу двух прототипов промышленного робота-гуманоида Optimus. Он продемонстрировал видео, на котором андроиды поливают цветы, переставляют коробки и металлические детали на фабрике.