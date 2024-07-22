Вашингтон, 22 июля, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Успехи Республиканской партии в ходе предвыборной кампании в США серьёзно подрывают желание украинской армии участвовать в конфликте с Россией, что также может обернуться свержением главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение 21 июля высказал офицер американской армии в отставке Дэниел Дэвис на своём YouTube-каналe.

Иван Шилов ИА Регнум

По мнению эксперта, находящимся на фронте украинским военным на фоне тяжёлых потерь и отступления, скорее всего, не захочется продолжать участвовать в боевых действиях, когда они будут знать, что военная помощь США закончится.

Дэвис напомнил, что лидеры республиканцев, которым Демократическая партия явно пока проигрывает в предвыборной гонке, являются сторонниками скорейшего окончания украинского конфликта. Такая ситуация скорее всего не будет воодушевляющей для украинских бойцов в зоне боевых действий, отметил он.

«Это будет иметь последствия и для Владимира Зеленского. Если он продолжит требовать от своей армии воевать, невзирая на все факты, которые я только что перечислил, будут ли они подчиняться приказам? Возможно, он рискует нарваться на государственный переворот. Люди могут восстать против него. Ему нужно учитывать это, ведь речь идет не о гипотетической ситуации, а о вполне реальной», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Зеленский признал, что ситуация с потерями на фронте для ВСУ ухудшается. При этом глава киевского режима отказался называть точное количество погибших бойцов украинской армии.

Ранее в этот же день мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что Зеленский в следующие месяцы должен будет сделать выбор между продолжением кровопролитных боёв и согласием на требования России. По его словам, любой из этих шагов может обернутся для главы киевского режима политическим самоубийством.

Бывший посол США на Украине Джон Хербст 20 июля отметил, что Зеленский, говоря о возможности переговоров с Россией, уже не может справляться с тяжёлой ситуацией на фронте. По его мнению, он также находится в неопределённости из-за политической ситуации в Вашингтоне.