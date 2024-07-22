Киев, 22 июля, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Снятие кандидатуры президента США Джо Байдена с президентской гонки стало трудным, но сильным решением, заявил 22 июля глава киевского режима Владимир Зеленский.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский

«Мы уважаем сегодняшнее трудное, но сильное решение», — написал он в социальной сети X (бывший Twitter).

Зеленский добавил, что за последние годы власти США приняли много важных решений, которые сохранятся в памяти как «смелые шаги в ответ на сложные времена».

Глава киевского режима выразил надежду, что новое американское руководство не оставит Украину без поддержки.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля действующий американский президент Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он объяснил, что снял свою кандидатуру в интересах Демократической партии и США. В ответ на это экс-глава Белого дома и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп назвал действующего американского президента худшим главой государства в истории США.

В свою очередь, вице-президент США Камала Харрис объявила 21 июля о том, что намерена добиться выдвижения кандидатом на пост главы государства от Демократической партии. Она подчеркнула, что сделает всё возможное для победы демократов над кандидатом на пост главы страны от республиканцев Трампом.

В Кремле уверены, что от властей США не стоит ожидать перемен в отношении поставок оружия Киеву. Ситуация не изменится и после президентских выборов, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что решение Байдена выйти из гонки является внутренним делом страны. Данный вопрос должен заботить американских граждан, а не Россию, подчеркнул спикер Кремля.