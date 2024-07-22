Москва, 22 июля, 2024, 17:12 — ИА Регнум. В предназначенном для владельцев домашних животных мобильном приложении «Мой id» появились новые возможности — теперь, кроме функции в любой момент найти и отправить сведения о своем питомце, можно записать животное на приём в ветеринарную клинику. Об этом 22 июля сообщила руководитель направления разработки мобильного приложения Ольга Вилкова, её слова приводятся на сайте мэра Москвы.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Как отметила руководитель направления, в приложении на регулярной основе появляются новые полезные сервисы, предназначенные для большей доступности возможностей цифровой экосистемы для москвичей.

«Теперь владельцам домашних животных доступна информация об обработке и вакцинации питомцев. Кроме того, появилась возможность быстрого перехода к услуге записи к ветеринарному врачу на mos.ru», — сказала она.

Вилкова уточнила, что также в «Мой id» теперь можно проверить, когда животному пора делать прививку, и записать питомца на эту процедуру в любую удобную государственную ветеринарную клинику.

Сведения о домашних животных в приложении могут подключить пользователи, добавившие информацию о них в личном кабинете портала mos.ru. Пользователи «Мой id» имеют возможность в любое время посмотреть информацию обо всех проведенных животному процедурах в случае, если оно наблюдается в государственной ветеринарной клинике.

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