Москва, 22 июля, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Вице-президент Т-Банка Алексей Бакланов рассказал об инициативах, которые помогают защищать россиян от мошенников, а также о новых схемах обмана. В том числе он отметил новый проект Т-Банка «Фрод-рулетка», который превращает преступника в добычу.

Пресс-служба Т-Банка Вице-президент Т-Банка Алексей Бакланов

В интервью «Известиям» Бакланов напомнил, что за прошлый год россияне потеряли порядка 16 млрд рублей из-за кибермошенничества. Только за I квартал 2024 года сумма потерь составила 4,2 млрд. При этом доля Т-Банка, второго по количеству активных клиентов банка страны, в этих потерях занимает всего 6%. И банк продолжает совершенствовать свои технологии борьбы с мошенниками.

Так, одним из новых методов борьбы Т-Банка с киберпреступниками стал экспериментальный проект «Фрод-рулетка». Благодаря ему мошеннические звонки перенаправляются с потенциальных жертв на игроков проекта. По словам Бакланова, она «начала менять в корне сценарий взаимодействия людей с мошенниками, в её механике хищник, то есть мошенник, сам становится добычей». Игроки «Фрод-рулетки» защищают настоящих жертв, тренируя свои собственные принципы самообороны. В тестировании проекта уже приняли участие известный писатель и сценарист Сергей Минаев и пранкеры Вован и Лексус. Для пользователей доступ к сервису открывается поэтапно, уже идет сбор заявок.

Особую роль в борьбе играет объединение рынка банков, операторов и регуляторов, что позволит построить «технологический купол» и победить мошенничество. Топ-менеджер отметил важность запуска аналога Финцерта ЦБ только для рынка телекома (Центр взаимодействия и реагирования, через который данными обмениваются более тысячи организаций). «Через Телецерт нужно наладить оперативный обмен данными между банками и операторами. Это позволит на порядок эффективнее предотвращать мошенничество и противодействовать рынку серых сим-карт, которые бесконтрольно сейчас выдаются. Те операторы, которые через себя прогоняют этот мошеннический трафик, должны нести ответственность», — считает Бакланов.

Компания уже демонстрирует эффективность такого взаимодействия между телеком-оператором и банком. «У Т-Банка уже есть опыт по взаимодействию с «Т-Мобайл». Мы научились объединять эти сведения, добавили туда алгоритм машинного обучения. И с помощью этого мы гарантируем защиту. Этот подход мы предлагаем распространить на весь рынок», — поясняет Бакланов. За счёт синергии клиенты Т-Банка и «Т-Мобайла» защищены в десять раз лучше, чем клиенты с симками других операторов.

И в этом случае применяется сервис Т-Банка «Защитим или вернём деньги». С начала работы менее чем за год он уже помог спасти полмиллиарда рублей, а клиентам, которые стали жертвами мошенников и потеряли свои деньги, банк вернул порядка 10 млн рублей.

Первоначально сервис фокусировался на защите от классического телефонного мошенничества, но банк продолжает развивать проект и добавлять новые схемы.

Например, теперь сервис защищает от схемы с «лжеработой», которая является одним из наиболее распространенных сценариев. Мошенник обещает высокую зарплату и выгодные условия, а далее выманивает деньги.

«Еще до того, как мы успели добавить схему в сервис, случился кейс с одной нашей клиенткой: она искала подработку копирайтером, но, к сожалению, попалась на уловку мошенников и отдала им более 1 млн рублей. Мы возместили ей средства», — сообщил Алексей. Сейчас банку удалось достичь эффективности почти в 100% при выявлении всех вариаций сценариев с лжеработой.

В будущем планируется также добавить сценарий с лжеинвестициями, на которых клиенты пытаются заработать 300% годовых, а в итоге теряют все свои сбережения.