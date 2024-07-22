Москва, 22 июля, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Певицу Любовь Успенскую суд обязал выплатить более 280 тысяч рублей в пользу Филиппа Киркорова, а также опровергнуть порочащие артиста сведения. Такое решение 22 июля принял Замоскворецкий суд Москвы, частично удовлетворив иск российского исполнителя к Успенской о защите чести и достоинства, передает корреспондент «Известий».

РИА Новости/Наталья Селиверстова Певец Филипп Киркоров и певица Любовь Успенская

Поводом для разбирательств стало интервью певицы видеоблогеру Алёне Жигаловой, в котором она назвала Киркорова «женоненавистником».

В ходе заседания судья признала слова певицы порочащими честь и достоинство Киркорова. Согласно решению суда, выплатить сумму морального ущерба в размере 280 676 рублей Успенская должна в течение 10 дней. Кроме того, суд обязал исполнительницу удалить из социальных сетей материалы со спорными высказываниями об артисте.

Представитель Успенской заявила о несогласии с постановлением суда и намерении его обжаловать.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре прошлого года Киркоров подал судебный иск к Успенской о защите чести и достоинства на 10 млн рублей. Как уточнил адвокат российского исполнителя Александр Добровинский, поводом стало интервью певицы, в котором она наговорила «каких-то вещей», которые очень не понравились Киркорову.

По словам юриста, такие заявления наказуемы в России. Он обратился к экспертам-лингвистам, которые установили, что слова певицы можно расценить как порочащие честь и достоинство.

В середине июля Киркоров в иске, поданном к Успенской, снизил сумму компенсации морального вреда до 5 млн рублей.